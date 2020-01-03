高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）3日公告自結2019年12月合併營收2.3億元、年增24.53％，創2019年單月合併營收新高，但2019年度合併營收20.95億元、年減14.54％。和勤表示，在新產品陸續量產，及電動車零件增量助威下，公司樂觀看待2020年營運成長。

和勤表示，度過了環保新規的衝擊後，大陸新車銷售開始爬升，大陸車廠積極備貨及新產品陸續量產，公司單月合併營收也自2019年下半年起逐月爬升，回到單月合併營收2億元以上的水準。

在汽車零件新品、電動車零件、工具機與空調零件新品的增量之下，預期2020年的營收仍是每月呈爬升的表現，營運將逐季提升，新產品量產有助拉高平均毛利率，2020年業績預料將可顯著成長。

和勤2019年12月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.51億元，占比65.69％；硬碟機構件（VCM Plate）0.82億元，占比35.81％。兩大業務均較上月增加，單月營收亦連續兩個月創下2019年單月新高。

其中，硬碟機構件除了2019年底提前出貨之外，雲端伺服器硬碟零件出貨增量，亦拉升硬碟業務營收；汽車零件新品量產，及客戶訂單按計畫增量，汽車業務維持每月營收提升的表現。

國際知名電動車大廠上海廠，已開始出貨，並在大陸建立自主供應鏈，和勤獨供繼電器基座的出貨量，將隨著客戶上海廠量產規劃增量，預計今年2月公司還將新增供應電動車大廠多組零件，電動車大廠訂單，將再進一步成長。

和勤每年有80～100個開發案，持續有新品陸續量產，2019年底的數個開發案，開始量產，2020年上半年還會陸續有其他新品量產，新產品接續增量，將是2020年公司合併營收成長最大動能之一，包括雙金屬配油盤、發動機鏈輪、感溫器殼體蓋板等營收貢獻，將會明顯增加。

(工商 )