電池模組大廠新普（6121）公布12月營收，在各類產品拉貨仍強之下，12月營收無懼於盤點效應，連續第五個月刷新紀錄，2019年營運亮麗收尾，第四季營收也同創新高，儘管去年度比較基期非常高，然新普今年仍訂出成長目標，預期2020年營運再攻新高。

根據新普統計，去年12月營收達75.26億元，月增0.2％、年增10.46％，原本預期的盤點效應並未影響營收，12月表現優於預期，累計去年第四季營收達222.54億元，為新普連續第二季站穩200億元整數大關，單季營收持續刷新紀錄。

(工商 )