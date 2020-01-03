新普12月營收、第四季營收續刷新高 16:332020/01/03 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組大廠新普（6121）公布12月營收，在各類產品拉貨仍強之下，12月營收無懼於盤點效應，連續第五個月刷新紀錄，2019年營運亮麗收尾，第四季營收也同創新高，儘管去年度比較基期非常高，然新普今年仍訂出成長目標，預期2020年營運再攻新高。 根據新普統計，去年12月營收達75.26億元，月增0.2％、年增10.46％，原本預期的盤點效應並未影響營收，12月表現優於預期，累計去年第四季營收達222.54億元，為新普連續第二季站穩200億元整數大關，單季營收持續刷新紀錄。 (工商 ) #12 #新普 #預期 #新高 #營運 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔚來汽車Q3營收超預期 盤前股價飆漲 20:012019/12/30 財經 操盤心法－法人歸隊迎錢潮 指數再戰新高 04:102020/01/02 證券．權證 瑞智 今年銷售量拚新高 04:102020/01/02 證券．權證 刷卡金額飆新高 權益反縮水 04:102020/01/02 社會新聞 倉和11月每股盈餘1.41元 創單月新高 09:332020/01/02 財經 2019年12月台灣PMI 創18個月新高 10:512020/01/02 財經 大量解僱人數創史上新高 勞動部積極推動入廠查訪機制 11:502020/01/02 財經 大量解僱創7年新高 前11個月逾1.5萬人失業 12:152020/01/02 生活 《電子零件》車載、光通訊助威，毅嘉去年獲利拚5年新高 16:312020/01/02 財經 毅嘉 2019年獲利挑戰5年新高 22:022020/01/02 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。