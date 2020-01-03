依環保署空品資訊指出，3日環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，中部空品區為「橘色提醒」等級，台中市府環保局啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載減排，並出動各區稽查人員加強稽查汙染源，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局指出，台中今日下午2時，西屯站、文山站、梧棲站、大肚站、東大附小站、清水站及龍井站AQI指標＞100，達橘色提醒(對敏感族群不健康)至普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

市府立即啟動預警二級防制措施應變，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位，配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局強調，未來兩天空氣品質仍有惡化機會，將持續監控空氣品質並執行應變措施，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )