全球半導體測試介面領導廠商中華精測（6510）3日公布2019年12月份營收報告，單月營收達3.1億元，較前一個月下滑9.8％，較前一年同期成長43.8％。2019年第四季單季營收達10.1億元，較前一季下滑8.6％，較前一年同期成長39.8％；2019年全年總營收為33.9億元，較前一年度成長3.3％。

2019年第四季為產業傳統淡季，然而，中華精測持續優化產品組合以及擴大新市場佈局，此外，全新垂直式探針卡（Vertical Probe Card，VPC）產品線也於該季度開始擴充產能，並逐步貢獻營運成績，以2019全年度總營收來看，VPC營收比重符合預期達到雙位數之百分比。

展望未來，5G、AI將引領半導體產業發展趨勢，中華精測將順勢發展，積極招募電機、電子、電控、光學、化工、材料、機械及資訊等相關科系之研發人才，為5G+AI之應用發展，厚植VPC智慧製造之實力，以提供客戶更完善的All In House服務。

(工商 )