DRAM廠南亞科（2408）3日公告2019年12月合併營收月增1.6％達43.31億元，較2018年12且下跌10.3％。2019年第四季合併營收季減11.4％達131.16億元，與2018年第四季相較下滑22.7％。2019年全年合併營收517.27億元，較2018年下滑38.9％。

根據集邦科技記憶體儲存研究DRAMexchange最新調查，DRAM現貨價的翻揚改變了市場氛圍。在預期性心理因素下，有利於合約市場中買方的備貨意願提高，目前預估合約價可能提前至2020年第一季止跌。法人則看好DRAM廠南亞科受惠最大，2019年底將走出營運谷底，2020年獲利重回復甦。

集邦表示，之前1X奈米製程因為有退貨狀況，大量不良品以低價轉銷現貨市場，導致現貨價格走勢格外疲弱。雖然退貨狀況仍在，但因為模組廠以及在通路的經銷商開始願意增加庫存準備，使得這些不良品數量有效的消耗，帶動現貨價格開始上調。

從整體供需狀況來看，在歷經近5個季度的庫存調整，2019年第四季DRAM市場仍處於微幅供過於求，即便2020年第一季DRAM的拉貨狀況可能呈現淡季不淡，但供需態勢最快仍要到2020年年中才會正式反轉。不過，根據歷史經驗，價格上漲一向快於供需反轉，因此集邦原先預估DRAM的平均銷售單價將在2020年第二季初止跌上漲。

(工商 )