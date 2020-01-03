2019年是Gogoro品牌持續強勁成長的一年，銷量再度倍增，也顛覆台灣機車產業結構，並且成為目前台灣電動機車市佔率最高、擁有最廣的電動車能源基礎建設以及全世界用戶數成長最快的共享電動機車品牌，可預期2020年整體市場將持續熱鬧。

Gogoro於2019年達成十大里程碑，包括去年全年銷量突破14.5萬台，市佔率達16%；領軍電動車打團體戰，智慧電動車聯盟全新車款接棒上市；全台已設立1,500個以上電池交換站，帶動電動機車環島熱潮等。

首先，Gogoro智慧雙輪2019全年銷售達14萬5678台，機車市場占比16%，締造前所未有的新紀錄，比起前年又成長105%，創造從2015年起每年銷量幾近翻倍成長。

Gogoro也領軍電動車打團體戰，Powered By Gogoro Network智慧電動車聯盟全新車款接棒上市，包含YAMAHA EC-05、A Motor Ai-1Sport、PGO Ur1等，三台PBGN車款均受市場好評，推升PBGN智慧電動車聯盟總車口數達27萬4623輛，今年將迎來台鈴工業的新車款，持續熱鬧電動機車整體市場。

第三個里程碑是Gogoro Network智慧電池運用全新的電池芯技術，推出全新智慧電池與電池交換站，續航力續提升。

第四，Gogoro推出全球首創的GoShare「端至端」移動共享方案，目前於桃園市和台北市已投入4000台車輛，服務上線短短四個月總用戶數已達40萬，平均每分鐘就有6次租借。

第五個里程碑是Gogoro去年再度舉行快閃台北橋活動，1,572輛電動機車總動員，再創世界紀錄。

第六個里程碑為Gogoro 3系列國民電動車上市，登上同級國民車款網路討論度榜首。

第七個里程碑，Gogoro VIVA身為全球第一款羽量級智慧雙輪上市，受小隻族與小資族的歡迎，其中有超過30%的「舊換新」族群購買。

第八項，Gogoro Network於2019年導入「自由省」電池資費服務方案，如同「照三餐」般的推出動態折扣，電池交換最低八折。

第九個里程碑也順利達成，Gogoro Network完成2019年的建站目標，也在全台掀起一股電動機車環島熱潮，目前GoStation電池交換站總數已達1,575站（含建置中），總用戶數高達27萬名，累計近7,000萬的電池交換次數。

Gogoro服務據點達125間，正式佈滿全台各縣市，達成第十個里程碑。展望2020年，Gogoro預計再設立60多個服務據點。

(時報資訊)