年節將至，苗栗縣警局通霄分局3日召開「2020年加強重要節日安全維護工作協調會」，為農曆新年的治安、交通作好準備。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局舉行「2020年加強重要節日安全維護工作協調會」，由分局長林振明主持。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

迎接金鼠年到來，苗栗縣警局通霄分局3日邀集通霄、苑裡、西湖等3鄉鎮公所、各級民意代表、地方機構與代表，於分局4樓禮堂召開「2020年加強重要節日安全維護工作協調會」，為農曆新年的治安、交通作好萬全準備。

協調會由分局長林振明主持，指示今年以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，執行時間自1月16日晚間10時起至1月30日午夜24時止，為期15天。

林振明表示，年關將近，各金融機構與賣場現金流量大，民眾尾牙聚餐頻繁，各風景區、廟宇及交流道車流量大，警方除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作，也提供「民眾舉家外出安全維護」、「保護民眾存款、提款安全」、「機動派出所」等多項便民措施，歡迎民眾多加利用。

協調會由各鄉鎮代表、立委陳超明、縣議員陳品安、張顧礫、通霄鎮代會主席吳昭興、苗栗縣警友會、各級機關學校、金融機構、超商、銀樓、義警民防等單位出席參加，除讚許警察單位的辛勞付出，更指出「警力有限、民力無窮」，希望轄區民眾多給予協助；提出治安、交通之建言，過個溫馨而平安的農曆年。

(中時 )