日盛小而美基金經理人林佳興今（3）日表示，受惠中國再度降準以及美中貿易戰第一階段已大致上敲定等利多，全球股市多數收紅，在訊息與資金面樂觀的情勢下，投資人明顯歸隊，但週五在美國空襲巴格達新聞傳出，使得全球金融市場避險情緒急速升高，大盤出現較大震盪，目前加權指數仍守在各均線之上，中多格局仍不變，不過短線上需消化套牢賣壓，因此預期短線將在高檔震盪，5G相關應用仍是產業主要焦點。

林佳興指出，FED預防性降息終止，美國景氣、獲利等待回升，由於貿易戰致各國景氣走弱，台灣相對強勢，台灣受惠轉單，且台積電撐起半導體江山，年度科技盛事CES展即將展開，預期5G應用等商機將逐漸擄獲市場目光，華為遭禁令後急需擴大本身產品優勢與特殊性，發展5G為策略之一，IC設計廠與手機廠商也加速開發，手機檢測廠已看到2020年5G手機將明顯放量，半導體、零組件、封測全面受惠，各國爭相投入有望提高5G手機滲透率。

林佳興分析指出，因為5G滲透率的提升，PCB將迎來數倍的潛在商機，PCB板隨著5G材料、疊購、規格升級，台系業者受惠高階伺服器、5G基地台與5G手機需求帶動產品組合優化，營運動能可望提升。

(工商 )