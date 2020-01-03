斗六市長林聖爵和選手們打招呼。（斗六市公所提供）

13所小學校長均出席市長盃田徑賽。（斗六市公所提供）

田徑賽場唯一與選舉相關的是宣導反賄選。（斗六市公所提供）

斗六市公所3日舉辦13所小學市長盃田徑賽，適逢黑鷹直升機失事，各政黨候選人多宣布暫停競選活動，這場比賽難得沒有政治人物到場致詞，唯一與選舉相關的是宣導反賄選。

13所國小校長出席開幕典禮，由斗六國中校長林俊賢代表致詞，政治人物僅斗六市長林聖爵及、幾名市代表、縣長秘書何圳鈞出席。

目前適逢選舉期間，雲林縣府政風處、斗六市公所政風室在賽場擺攤宣導反賄選，從小灌輸小朋友反賄選概念。

市長林聖爵表示，過去一年公所陸續整建斗六的運動設施，也舉辦不少賽事，目的是提升斗六運動風氣，讓愛運動的大人小孩都有適合的場地；今年公所發的體育獎金更將加倍，代表斗六市參加縣級、國家級、國際級賽事為斗六爭光，獎金都更豐厚。

3日田徑賽項目包括由男女童3000M競走、跳高、跳遠、鉛球（6磅）、壘球擲遠（0.170公斤）、三項（100 公尺、跳高、鉛球），以及徑賽的60公尺、100公尺、200公尺、3000公尺 競走、400公尺、800公尺接力。

(中時 )