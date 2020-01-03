BMW大五系列房車逆向高速衝撞機車，失控衝進路旁水溝，車頭嚴重毀損。台中市議員林孟令祕書證實，該車是前議長夫人租用的座車。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中沙鹿2日傍晚發生BMW對撞機車車禍，車廠技師駕駛客戶送修的BMW大5系列房車，失速撞死2名雙載騎士，傳出肇事車輛是租賃車，租賃人是前台中市議長林士昌夫人。據了解，該輛豪華房車車齡僅1年，近日進場維修後視鏡，並鈑烤處理車身刮傷，卻因技師試車撞爛車頭，林家得知車輛嚴重撞毀，直呼真衰！

肇事的BMW大五系列房車要價300多萬元，平時為林士昌夫人租用，因後視鏡故障及車身輕微刮傷，近日進場維修、鈑烤。據了解，林家昨晚得知沙鹿發生嚴重車禍，透過新聞畫面看到車頭嚴重毀損，但沒意識到是自家租賃車輛，直到今天上午接到車廠來電才得知。

林士昌的兒子也是市議員林孟令本人未接電話。服務處劉姓秘書證實，該車確實是林士昌夫人向租賃公司租用的座車，因後視鏡故障、車身刮痕近日進廠維修，由於之前擦撞造成輪胎破損並更換1具輪框，技師可能擔心配重不均、行駛偏移，才會開上路試車。

劉姓秘書表示，該車年份很新，租用才1年多，因由他人駕駛造成車輛嚴重毀損，殘值所剩無幾，應該不會修復，後續賠償由租賃公司、保險業者及車廠處理，林家只是「很倒楣的第四者」，夫人應會換租其他車輛使用。

(中時 )