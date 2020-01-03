舊海安派出所廳舍補強雖未完工，警方仍先搬回設備。（程炳璋攝）

警方先將硬體設備搬回舊廳舍。（程炳璋攝）

總統暨立委大選倒數最後一周，各地投開票所大致規畫就緒，台南市中西區兌悅里活動中心被選為選舉投開票所，卻在半年前借給警方當臨時派出所運作，一直無法規畫布置，警方3日才緊急搬遷完成，中西區公所接手，剩一周時間，要將派出所變身投開票所。

台南市警二分局的海安派出所建築原在民生路，因為建築物老舊，去年6月動工進行耐震補強工程，警方借用兌悅里活動中心，將全所設備與20名警力全都搬遷到此。

舊海安派出所的耐震補強工程原本預定去年底完工，卻因緊鄰運河，遇上颱風、下雨，地下積水，開挖過程十分不順，工期延長至今仍未完工。

兌悅里活動中心在這次選舉被畫設為投開票所，眼見投票日逼近，舊派出所卻無法如期完工，警方3日緊急搬遷，先將所有警用設備移回舊建築內，騰出活動中心空間，讓中西區公所接手規畫布置。

台南市這次選舉共設置1507個投開票所，大多是社區活動中心、學校禮堂、廟宇，也有少部分借用教堂，公家機關辦公室，海安派出所因為舊廳舍修建工程暫時棲身活動中心，直到大選前一周才歸還，中西區公所接管後，已著手規畫，讓派出所變身投開票所。

(中時 )