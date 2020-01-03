台積電先前在第四季晶圓代工市場取得52.7%市占率的好成績，三星電子(Samsung)則是以17.8%居次，再度拉開雙方差距，不過，有消息指稱三星已經成功開發業界首個3奈米製程，此舉有望加速2030年超越台積電，成為系統單晶片（SoC）、存儲晶片的龍頭的目標。不過，根據市場消息來看，台積電、三星推出5奈米、3奈米時程幾乎相同，但台積電在5奈米已經有多家客戶宣示要拿下產能，三星在市場佔有率一戰恐怕先輸。

韓媒《Business Korea》、《Korea Herald》報導，三星電子副董事長李在鎔周四(2日)訪問位於南韓畿道華城的半導體研究中心，簡要介紹業界首個3奈米製程GAA（Gate-All-Around） 製程技術。與三星最近完成5 奈米製程產品相比，3 奈米製程晶片尺寸縮小了35％，功耗降低了50％，但性能卻提高了30％。三星計畫在2022年開始使用3奈米製程大規模生產晶片。

三星打算利用EUV微影技術，在2030年超越台積電，計畫10年內投入1160億美元(約3.5兆元新台幣)，不過，台積電也在2019年第三季法說會宣布上調年度資本支出至140~150億美元(約4214~4515億元新台幣)。

為了應付不斷增長的5G 設備產能需求，三星2017 年就在大陸西安進行為期3年的設廠計畫，首階段投入70 億美元，提高NAND 快閃記憶體產能，第二階段再投入80 億美元幫助晶片研發計畫順利進行。

根據三星先前公布資料顯示，預計在2019年下半年完成5奈米製程進行流片，2020年上半年投入量產。台積電5奈米製程則是預計在今年上半年量產，目前已經有超微(AMD)、蘋果、華為海思、比特大陸等客戶宣稱會率先使用5奈米製程。

至於3奈米製程部分，台積電、三星都宣稱，預計在 2022 年進行量產，不過，三星原本公告3奈米量產時程為2021年，如今卻延後至2022年。台積電總裁魏哲家也曾於去年7月表示，台積電從7 奈米、5 奈米，甚至到3 奈米製程都是全節點提升，不像是對手僅是部分性能提升；此外，台積電已經與早期客戶就技術定義進行了接觸，希望3奈米製程未來能進一步擴展台積電的領先地位，當時三星才在5月發表完3奈米製程GAA技術。

(中時電子報)