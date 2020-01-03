金門立委10搶1競爭激烈，候選人在公辦政見會短兵相接。（李金生攝）

金門立委10搶1，「歌王」洪志恒在今（3）日的公辦政見會又有加碼演出，不但大唱「宰相劉羅鍋」改編主題曲，還帶來骨董級的秤子，強調要秤天下的是是非非，給鄉親一個公平生活環境，不一樣的道具為嚴肅場合帶來輕鬆氣氛。

這場大鳴大放，各說各話的政見會，首先發言的陳滄江直挺身子為在黑鷹直升機墜毀事件中罹難的空軍官校同學、參謀總長沈一鳴默哀1分鐘。

曾就讀空官第59期的陳滄江表示，他是是沈一鳴的學長，但因自己曾休學過，後來就與沈一鳴同學，2人有半年同窗切磋，十分難忘的情誼，在得知他不幸殉職後，已自昨天起暫停選舉活動3天，表達內心深深的悼念。

金門高粱黨主席洪志恒也為沈一鳴誦唱「心經」外，並在抽籤和開講時大唱「宰相劉羅鍋」的改編主題曲，還帶來外觀有些生鏽，骨董級的傳統秤子，強調自己的參選就是要秤天下的是是非非，希望在鄉親的支持下，未來可以扮演替大家鳴不平的「洪青天」。

前金門縣長陳福海則向鄉親喊話：「再給我一次機會」，他說自己包括鎮長、縣議員、立委和縣長選舉在內，這次是他第9次參選，不管做甚麼，都以鄉親的利益為念，用心和用力做好每一件事。

針對前縣府機要秘書薛淑真涉新台幣4億元地下匯兌遭收押一事，陳福海也說明，若此事與他有關，以後絕不參與任何選舉，並強調此次若未能當選，以後也不再出來了。

競選連任的國民黨陳玉珍說，她擔任立委9個月以來，受理鄉親2400多件服務案件，夜以繼日不眠不休，只為了解決長期困擾鄉親的醫療、交通需求和軍占民地等繁雜問題，如今民進黨強過《反滲透法》，讓鄉親憂心兩岸關係大倒退，她連任後一定會努力解決，讓金門有脫離束縛，大步往前發展的機會。

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(中時 )