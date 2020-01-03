傳愛社區服務協會北區新興里據點的阿公阿嬤，參訪霧峰區光復新村，並在INGO服務成果展現場表演精采舞蹈，獲得熱烈掌聲。（盧金足攝）

傳愛社區服務協會北區新興里據點阿公阿嬤活力十足，是衛生福利部國民健康署阿公阿嬤活力秀全國總決賽常勝組金牌，3日市府社會局邀請走訪霧峰區光復新村，並在INGO服務成果展現場表演精采舞蹈，獲得熱烈掌聲，社會局長彭懷真表示，希望透過參訪增進長輩社會參與，激發長者熱情與活力。

彭懷真感謝光復新村創業青年服務中心提供專業導覽，帶領長者逐步認識當地特色店家，探索老眷村的歷史足跡，並參觀國際人權與難民展、身心障礙者畫展，除讓社區與公益團體有交流機會，也共同關心國際非政府組織國際人權、身心障礙、老人福利等議題。

社會局表示，台中市2019年社區照顧關懷據點408處，提供長者關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進、預防及延緩失能計畫等服務，老人健保費自付額補助自2019年7月起恢復，超過26萬名長輩受益，補助涵蓋率達7成以上，廣受民眾肯定。

為推動健康、安全的社會參與活動，社會局鼓勵各社區照顧關懷據點長者踴躍參與活力秀競賽，期盼透過多元的預防照顧服務，落實活躍老化、在地老化及延緩老化目標。

(中時 )