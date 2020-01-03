美軍證實空襲巴格達，並對伊朗重要將領實施「斬首」行動，使中東緊張局勢急速升高，受此打擊，周五香港恆生指數收跌0.32%，為28451.50點。國企股(H股)收跌0.59%，為11253.55點。

受原油價格大漲帶動，石油股走高；避險需求升溫，黃金貴金屬類股上揚。比亞迪電子逆勢大漲10.64%，天風國際分析師郭明錤預期該公司可望在2020年取代廣達成為iPod Touch獨家組裝供貨商。

(時報資訊)