《港股》美伊衝突升高，恆指收跌0.32％ 16:482020/01/03 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美軍證實空襲巴格達，並對伊朗重要將領實施「斬首」行動，使中東緊張局勢急速升高，受此打擊，周五香港恆生指數收跌0.32%，為28451.50點。國企股(H股)收跌0.59%，為11253.55點。 受原油價格大漲帶動，石油股走高；避險需求升溫，黃金貴金屬類股上揚。比亞迪電子逆勢大漲10.64%，天風國際分析師郭明錤預期該公司可望在2020年取代廣達成為iPod Touch獨家組裝供貨商。 (時報資訊) #逆勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 華爾街分析師點名 2020年明星股出爐 04:102019/12/30 財經要聞 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 16:332019/12/30 財經 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 16:332019/12/30 財經 逐洞賽|運達投顧分析師洪任浚 16:432019/12/30 財經 逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:022019/12/30 財經 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 16:522019/12/31 財經 逐洞賽》運達投顧分析師洪任浚 16:532019/12/31 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:112019/12/31 財經 逐洞賽|聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:192019/12/31 財經 2020年華爾街最看好十檔股票 23:592019/12/31 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。