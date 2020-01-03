高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)推出全新View 51 TG ARGB高直立式強化玻璃機殼，View 51 TG ARGB高直立式強化玻璃機殼預計今年第1季正式發售。

曜越View系列最新成員View 51 TG ARGB採用該系列的高質感三面強化玻璃設計，除了內建前方兩顆耀眼200mm ARGB主板連動風扇及後方一顆120mm ARGB主板連動風扇，此次白色版更是搭配了高質感白色系的ARGB主板連動風扇，大幅提升整體白色機殼的一致性與美觀。透過前面板上方的RGB LED燈控制鍵，可依喜好輕鬆切換燈光模式。

曜越表示，此款風扇支援華碩(2357)AURA SYNC、技嘉(2376)RGB Fusion、微星(2377)Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體。View 51 TG ARGB機殼內部寬敞提供足夠的理線空間，同時能容納各類高階硬體及水冷配件，曜越全新View 51 TG ARGB高直立式強化玻璃機殼(黑/白)帶給玩家全視角視覺享受；此外，特殊GPU兩種擺放方式設計，可採垂直或水平模式安裝GPU，另可選配PCI-E延長線，方便玩家連接機殼內部顯卡和主機板，並支援任何PCI-E介面卡，透過獨特的雙PCI-E槽和支架設計，可防止顯卡傾斜及減輕主機板的承受重量。

曜越View 51 TG ARGB高直立式強化玻璃機殼，預計今年第1季正式發售。

(時報資訊)