國會政黨聯盟廖蓓瑩。（陳育賢攝）

國民黨鄭正鈐。（陳育賢攝）

民進黨鄭宏輝。（陳育賢攝）

無黨王榮德。（陳育賢攝）

台灣維新曾楷耀。（陳育賢攝）

時代力量高鈺婷。（陳育賢攝）

新竹市第10屆立法委員候選人首場公辦電視政見發表會3日下午登場，6位候選人都準時到場依序抽選號次後接續上台發言，國民黨鄭正鈐希望以正能量打選戰，民進黨鄭宏輝則希望大家集中選票，不能讓抹黑他的對手漁翁得利，時力高鈺婷則是左批藍、右打綠，火力全開。

抽到第1位發表政見的國會政黨聯盟廖蓓瑩表示，她開頭即先向民眾表示「你們辛苦了」，接著抨擊社會秩序維護法被拿來打壓言論自由，有教授在網路發表公共議題意見就被登門拘提，未來的寒蟬效應令人憂心。她並提出建構友善育兒城市、推動交通便捷城市、啟動新竹縣市合作、落實公平正義社會、經濟民生政策優先與致力國家穩定發展等6項政見。

國民黨鄭正鈐以正能量為題發表政見，他說要整修1例1休，要讓老闆與員工都滿意，另針對言論自由方面，大家都有很多不滿意，政府以查水表方式箝制言論自由，台灣民主已在開倒車，人民的苦、老百姓的悶，民進黨竟看不到。

他也指出，近年來台灣紛紛擾擾，執政者治國的雙重標準、民主倒退、利用網軍卡神楊蕙如害死外交官的種種亂象，他認為台灣需要改變，並提出婦幼、教育、青年、新創、長照、智慧交通、地方創生等政見，讓新竹大步向前。

民進黨鄭宏輝表示，這次選情很緊繃，他不斷遭受到對手的抹黑攻擊，大家一定要集中選票，台派沒有分裂的本錢，不能讓對手漁翁得利，他也要與市長林智堅一起努力，在中央爭取經費，建設新竹，讓新竹更幸福。

他並規畫新竹未來願景所提出的多項政策如在竹科X園區設置太空產業專區與數位發展部、全力協助青創業者創業、爭取新竹市成為雙語教育示範城市等。

他也強力質疑對手鄭正鈐官司纏身負債累累卻參選立委的動機及諸多親中的統戰的行為，難道夠格擔任立法委員？他並呼籲唯有集中選票支持會贏的鄭宏輝，才能夠守護台灣。

無黨籍王榮德表示，他是無黨籍的，最沒有包袱，他的政見最簡單明瞭，也只有1條，若當選將捐出候選人選舉得票補助金，並用作國中新生鮮奶飲用費。此外，他也提出修正選舉罷免法、要求選委會調查了解候選人文宣有無簽名的問題。

台灣維新曾楷耀指出，他的廣告是最少的，原本參選不是他的人生選項，但看到這麼多政治人物選前選後一個樣，才讓他決定挺身而出，希望未來能為民眾發聲、守護台灣主權。他並提出「蛻變─新竹」、「新竹─心希望」，推動新竹縣、市、苗栗縣合併升格為直轄市等11項政見。

時代力量高鈺婷表示，她是此次新竹市候選人中最年輕的，若當選她就是竹市史上最年輕的立委，她也會是唯一的科技立委，只有她能夠為台灣產業作奉獻，並且守護台灣獨立主權，她同時也左批國民黨、右打民進黨，自許自己才能真正代表社會弱勢的老百姓，為民眾發聲。

她提出主權、科技、托育、交通、居住、動保、環境、教育等8大政見，並主張要以公平正義制衡藍綠，以科技立委守護台灣。

(中時 )