台股今（3日）消息面傳出美國攻擊巴格達消息，指數開高大幅震盪，收盤12,110.43點小漲9.95點。富蘭克林華美投信認為，經濟基本面不變，短線受到國際消息面影響，加上農曆新年春節將至、以及面臨大選不到八天，短線台股受消息面與心理關卡影響，呈狹幅整理格局，建議再觀察後續價量表現。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線上經濟基本面看佳並無變化，但因國際消息面因素影響，使類股漲多有整理拉回壓力，年節將至，又傳出美國攻擊巴格達的消息，市場資金浮動、匯率走強關係，也可能使短期資金轉向挑選具現金收益類股，如金融股、消費娛樂類等做短線停泊，後續可觀察台股市場資金動能與選後投資氣氛是否依舊。

郭修伸指出，目前技術線型，大盤仍走多頭格局，只要價量搭配得宜，且指數於月線11,940點上有撐，整理後將有機會再持續向上。儘管短線KD值一度有達80以上顯示行情過熱，但此波消息若能適度釋放壓力，可視為良性整理，未來一周因逢台灣總統選舉屆臨，預估盤勢仍維持目前狹幅整理，也建議留意漲多風險。

富蘭克林華美投信表示，展望第一季台股投資策略建議選股不選市，科技類股仍是主流，看好包括5G應用、半導體、IC設計、PCB、網路通訊、醫療及金融類股等持續良性輪動，則後續觀察是否持續由科技、電子股領軍向上，建議投資人不妨伺機汰弱留強，並逢低布局趨勢股或強勢類股，或採用定期定額投資方式布局台股基金。

(工商 )