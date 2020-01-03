劉櫂豪宣傳車停在中華路上停車格內。（楊漢聲攝）

2日在新北市烏來發生的黑鷹空難事件震驚全台，國民黨台東區域立委候選人張志明更在3日下午舉行悼念會來跟黑鷹空難者致意，張志明表示，對手消費黑鷹事件，競選團隊3日還在成功地區發送競選文宣，更將宣傳車停放市區最熱鬧的中華路停車格內，這有停止競選活動嗎？對手劉櫂豪陣營則表示，「不再對此事件作政治口水。」

張志明表示，3日晚間廟口開講活動受到一些朋友誤解，其實活動開始有替黑鷹事件罹難者來默哀，有改變活動流程，也不呼口號，低調將這活動舉行完，但可惜的是對手陣營將這事件作為選舉操作，消費黑鷹空難事件。

另外張志明強調，劉櫂豪競選團隊3日仍在成功地區發放競選文宣，他認為在此時刻，大家在碰上國家重大意外事件，不要將這件事情拿來消費。

張志明表示，也有民眾跟他反映，在台東市區最熱鬧的中華路停車格內，停了1輛劉櫂豪的宣傳車，如果過去就長期放置那是不需要被批判的，但如果表面上說停止競選活動，還批評他舉辦原先就規畫的活動，自己卻走偏門找縫，居心叵測。在此國難時刻，張志明說，希望所有候選人不要有任何競選活動。

對此民進黨台東區域立委劉櫂豪競選辦公室發言人黃治維表示，2日發生不幸的黑鷹直昇機失事憾事，民進黨要求同志停止公開競選活動3天，劉櫂豪競選總部立即停止正在進行的車隊掃街行程。

黃治維強調，對於民進黨停止選舉活動3天或是韓國瑜停止2天，這都是在於個人對於不幸事件表達哀戚之意以及對罹難者家屬的尊重。值此時刻，競總不再對這起事件做政治口水，希望大家儘速走出傷痛，做好事故的善後及相關工作！

(中時 )