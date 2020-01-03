總統蔡英文。(中時資料照)

蔡英文總統今下午前往國防部及衡山指揮所視導，抵國防部後，首先進入故參謀總長沈一鳴辦公室緬懷，病請國軍同仁必須確保民心軍心的穩定、台海周邊安全、裝備檢整完善，並強調國防事務如常操作，不可一日懈怠。

總統抵達國防部後，首先進入故參謀總長沈一鳴辦公室，緬懷沈總長過去戮力從公的點滴。隨後也至其他處室，為堅守岡位的國軍同仁加油打氣。

總統強調，國防事務如常操作，不可一日懈怠，「這就是我們懷念沈總長最好的方式，請大家加油」。

接著，總統前往衡山指揮所，視導國軍聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。總統致詞時表示，今天上午她召開了國防軍事會談，提出了三個確保，下午她也立即到國防部視導，穩定軍心。

總統指出，國防事務如常運行，讓國人安心，這是最重要的事情，她請國軍弟兄務必全力以赴。有三件事情要特別請弟兄們注意。第一、必須確保民心軍心的穩定。國防事務有完整的分工，也有代理制度，大家一定要堅守崗位，讓國防事務如常運行，讓軍心穩定。

總統進一步指出，第二、必須確保台海周邊安全。這段時間，大家一定要提高警覺，密切注意台海周邊的軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

總統接著說明，第三、務必確保裝備檢整完善。務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不能有任何鬆懈。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會副秘書長陳文政等亦出席是項行程。

(中時 )