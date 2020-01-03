第15屆總統副總統及第10屆立法委員選舉即將來臨，為確保選舉期間及農曆春節連假交通順暢，並維持民生管線運作正常，台中市府建設局訂於1月6日至12日、1月19日至元宵節2月8日兩期間，除緊急搶修工程及必要的道路養護刨封作業外，禁止全市各道路範圍挖掘施工。

建設局長陳大田表示，農曆春節即將到來，今年春節併同例假日共有7天連續假期，除返鄉人潮外，也因「2020台灣燈會在台中」副展區文心森林公園已點燈，引進超吸睛的「戽斗星球」主題，預計較往年吸引更多人潮湧入台中，勢必增加道路通行使用需求。為確保電力、通訊、自來水及瓦斯等各項民生管線運作正常，並維持道路安全，全市將於1月19日至元宵節2月8日期間，全面實施道路禁止挖掘措施。

陳大田指出，秉持「春節服務不打烊」精神，隨時整備待命，春節期間如遇路燈、道路、園道綠地、公園等公共設施損壞，仍可撥打1999等市民一碼通電話通報，建設局將立即派員處理。

(中時 )