親民黨總統候選人宋楚瑜（右）參訪屏東勝利之家，親切與早療幼童打招呼。（林和生攝）

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴在內8位將士殉職，親民黨總統候選人宋楚瑜3日南下屏東參訪勝利之家時，重申在實質作戰指揮官失蹤3小時的情況下，難道總統不應進衡山指揮所掌握狀況？更質疑，發生大事都能這麼掉以輕心，真要把安全交給這樣團隊？

宋楚瑜強調，總統是三軍統帥、參謀總長是最重要指揮官，若目前按照民進黨定位，把對岸當作所謂敵國，在這樣情況下，有3小時實質作戰最高指揮官行蹤不明，難道最高統帥不需注意2件事，第一、到底發生什麼事？第二、誰在指揮，「她應該進到指揮所。」

「我是善意提醒，不好意思、本人是老師傅」，宋楚瑜強調，在蔣經國時代，他參與包括Ｆ16及幻象2000的戰機採購，這資訊不清楚的3小時，雖然行政院配合救難該給予肯定，但是發言對外應由軍方向民眾說明，不要造成不安，「絕對沒有批評意思」。

他質疑，若民進黨反覆強調台灣面臨強大外來力量滲透，但卻如此大意，連這麼重要將領不見，都能這麼掉以輕心，要把安全交給這樣一個團隊，不覺得是非常需要檢討的。

(中時 )