出道11年的盧廣仲，日前舉行「大人中」世界巡迴演唱會，不僅5度站上台北小巨蛋，挑戰連唱3天創下個人新紀錄外，更首次到高雄舉辦「返鄉場」，此外也至雪梨、墨爾本、新加坡、東京等開唱，去年底更推出LIVE影像實錄，完整收錄28首演唱會所有曲目，作為盧廣仲出道11周年最完美的收尾。

盧廣仲「大人中」世界巡迴演唱會，5度站上台北小巨蛋，挑戰連唱3天創下個人新紀錄。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲「大人中」演唱會推出LIVE影像實錄DVD。（添翼創越工作室提供）

「大人中」演唱會由添翼一手包辦製作，盧廣仲首次升格音樂總監，與恩師鍾成虎共同參與整個製作，曲風豐富多元，從電音開場、早餐搖滾、爵士樂風等等，盧廣仲感謝鍾成虎大膽放手讓他去玩音樂，才能任性做出一場超豐富的演唱會。

盧廣仲也擔任演唱會LIVE影像實錄的專輯製作人，初登板的他對於每段演出都要求仔細，費時超過半年時間，才順利孵出，收錄包括電音版〈我愛你〉、搖滾版〈早安晨之美〉、爵士版〈別在我睡著的時候打電話給我〉，以及最嗨Rock’n Roll〈OH YEAH!!!〉都再次完整呈現，另外在小巨蛋點亮手機燈海大合唱的〈魚仔〉，也成為整場LIVE實錄感人橋段。

盧廣仲「大人中」世界巡迴演唱會，吸引眾多小隊員到場支持。（添翼創越工作室提供）

出道11的盧廣仲舉行「大人中」巡迴演唱會。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲「大人中」巡迴演唱會推出LIVE影像實錄DVD。（添翼創越工作室提供）

「大人中」演唱會中燈光和視覺設計，也都突破小巨蛋的框架，尤其舞台的LED燈設計，把視覺畫面一路從空中延伸到地板再回到舞台產生循環，透過雷射燈光的加乘效果，更加炫爛奪目，LIVE影像實錄將額外推出紀錄花絮「Being CROWD LU」，完整濃縮幕後製作故事，以及盧廣仲的日常吃早餐哲學。上週盧廣仲甫結束的澳門演唱會，本週也將前進馬來西亞繼續巡迴，而睽違3年新專輯進度，盧廣仲則幽默表示：「已達到8.88%」

(中時 )