空軍黑鷹直昇機發生墜機，造成包括參謀總長沈一鳴在內的8人不幸罹難，台北地檢署3日由主任檢察官張智堯帶隊，前往失事現場勘驗，此外，參與遺體相驗的北檢主任檢察官沈念祖也前往內湖三軍總醫院，詢問部分生還者製作筆錄。

據了解，北檢是由主任檢察官張智堯率同檢察官蕭永昌赴失事現場，歷時1小時30分鐘的勘驗，帶回部分機殘骸證物交相關單位進行鑑識，同時，對於失事現場的飛機殘骸落點、殘骸損壞狀況、比對飛機構造、有無起火燃燒、人員分布等進行拍照、測繪，以便日後還原現場。

此外，昨天晚間與宜檢共同相驗遺體的主任檢察官沈念祖，上午到三總詢問部分機上生還者，由於部分生還者的狀況並不穩定，北檢尊重醫師判斷，就能明確陳述的生還者先製作筆錄。

據指出，檢方接下來將調取黑鷹直昇機正、副機師的訓練資料及飛行前體檢紀錄力並調閱天氣狀況、直昇機服勤紀錄、與塔台間的通訊紀錄，待飛安專業鑑定報告出爐後，釐清事故原因。

(中時 )