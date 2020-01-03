桃園市選委會3日下午進行第五選區立委公辦電視政見發表會，民進黨立委候選人蔣絜安質疑國民黨立委候選人呂玉玲近來頻打平鎮車站，懷疑是假議題，另外，8年來為平鎮、龍潭做了什麼，客家基本法、語言等提案不是搭便車就是敷衍質詢，希望選民能夠停止家族政治的環境，而呂玉玲則是未到場。

蔣絜安說，5年前從政，希望以政治素人之姿清廉參政，有人問她，與蔣萬安什麼關係？她笑說，除了是帥哥美女外，一點關係都沒有，之前有從是媒體記者，後來公職，再來是不分區立委，目前爭取區域立委，有人問他怎會這麼勇敢挑戰黑暗選區？希望台灣可以更好。

蔣絜安說，當時她要進入政壇時，她的公公鍾肇政要她用客家硬頸的精神打拼，改變家族政治壟斷的情況，她說進入國會後，希望讓客家文化永續發展，族群平等，同時爭取世界客家博覽會在桃園舉行，國防產業安全，而福利措施重視，幼兒老人受照顧，長照2.0從50億要增加到600億。

蔣絜安質問呂玉玲，身為外交國防委員會，2018年竟去國台辦自我矮化，去年12月31日為了保護台灣推動反滲透法，呂不願意投票，是要捍衛台灣還是捍衛大陸？

平鎮車站座落在東周鋼鐵，蔣絜安說，呂當了8年立委，為何不再積極，為何在交通部通過環南路時，才提出一連串質疑桃園市政府，回到原點，擔心小車站會有大災難，懷疑是假議題，刻意炒作，欺騙平鎮市民的感情。

(中時 )