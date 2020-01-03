黑鷹直升機在烏來宜蘭山區失事，造成參謀總長沈一鳴等8名軍官不幸殉職，刑事局鑑識科長葉家瑜3日上午率4名鑑識人員在台北地檢署檢察官指示下，前往失事現場支援勘查採證工作，協助檢方研判失事原因。

據了解，不幸罹難的軍官遺體大致完整，應不須採集DNA辨別身分，但刑事局鑑識人員仍到場協助採證，主要工作是為了拍攝直升機殘骸及散布位置、撞擊點等照片，進行現場還原工作，日後與國家運輸安全調查委員會的調查報告彙整，協助檢方及軍方調查失事過程及原因。

以往國內發生重大空難、交通等事故，刑事局鑑識人員都會協助勘查現場紀錄，進行人別辨識、貴重物品採集等工作，像是華航大園空難、新航空難、華航澎湖空難、復興澎湖空難等，以及國道遊覽車翻覆事故、普悠瑪火車脫軌等重大交通事故，刑事局鑑識人員都有參與。

刑事局鑑識人員主要工作是協助檢察官還原現場，會詳細紀錄與拍照事故現場各個殘骸的位置、撞擊痕跡、機體損害情形，以及貴重物品蒐集等，或採集遺體DNA、指紋幫忙確認遺體身分。

(中時 )