宏達電(2498)今(3)日尾牙登場，晚上將在南港展覽館2館1樓舉辦，席開約200多桌，將由董事長王雪紅和執行長Yves Maitre共同主持，本次是宏達電請來Yves Maitre擔任執行長的首次尾牙，對於宏達電來說也頗具意義。

宏達電今日將在南港展覽館2館1樓舉辦尾牙，預計席開約200桌，除董事長王雪紅外，本次還有今年9月才到任的執行長Yves Maitre一同主持，其為Yves Maitre在宏達電的尾牙初登板，今日和王雪紅同台，對於不久前才傳出人力縮編的宏達電來說，頗具穩定軍心的作用。

Yves Maitre加入宏達電前，於全球最大的電信業者之一Orange電信擔任Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁一職，其在發展突破性創新商業機會有豐富經驗，選在今年加入宏達電，正值宏達電力求突破，力拚在VR、AR、5G、AI以及區塊鏈搏翻身的關鍵時刻。

宏達電2019年營運持續逆風，去年第三季營業收入為24.5億元，單季營業淨損為24.2億元，營業利益率為-98.6%，稅後淨損為23.6億元，每股稅後虧損為2.86元，為宏達電連續第六個季度吞下虧損，惟毛利率上升至22.9%，是自2017年第四季以來連續七個季度毛利率成長，目前累計去年前三季每股虧損為8.55元。

近期宏達電也頻頻透過大咖政治人物來為VR加持，在去年12月分別邀請新北市長侯友宜以及總統候選人韓國瑜參訪，積極為2020年5G即將商轉的VR暖身。

(時報資訊)