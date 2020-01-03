搶攻年節禮盒商機，雲林縣政府與中台灣超市連鎖龍頭-台灣楓康超市攜手合作，今（3）日宣布，「雲林良品」正式在全台47家楓康超市上架銷售，雲林縣長張麗善親率雲林縣府各局處首長到場參與上架活動，促銷12項雲林縣府精選的年節伴手禮與農特產品。

由於現場前100位排隊民眾可享「精饌斗南冠軍越光米」10元排隊價及100名免費「瑞春醬油冰淇淋」的優惠，吸引大批民眾排隊搶便宜。

台灣楓康超市總經理楊忠信表示，楓康超市全台47家連鎖門市販售雲林縣農漁牧商品超過200個品項，2019年創下2億元的業績，2020年銷售目標將超過2.5億元。

雲林縣長張麗善表示，「雲林良品」是由雲林縣政府近年打造的自創品牌，產品皆經過層層把關，無論是承襲傳統的好味道或是地方特色食材的創新，都將為雲林注入新的產業價值。

張麗善進一步表示，「雲林良品-第一波年節禮盒」3日上市，在全台楓康超市各分店都可買到，有來自虎尾口感最滑順香醇的「虎尾花生醬」、雲林東勢美味又營養的「100％活力舞彩胡蘿蔔汁」、精準計算花開時辰所採集的「台灣正花期蜂蜜禮盒」、堅持古法釀造的「瑞春醬油百年傳承限量禮盒」、帶有珍珠光澤且口感Q彈的「斗南鎮農會糧食工廠第二場-友善農耕禮盒」及養生聖品「金賞禮盒-黑蒜＆黑蒜精」等伴手禮盒。

(工商 )