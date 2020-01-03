◎拒獅隊顧問職 黃甘霖獲邀加入悍將

前統一獅總教練黃甘霖離開待了22年的統一獅，選擇接受洪一中的邀約，改披悍將球衣，新球季將擔任外野守備教練。而獅隊曾提出顧問合約給黃甘霖，不過他認為傳承經驗才是他想做的，因此才決定投入洪總麾下。

◎軍喪時政治鬥爭 蔡正元批林靜儀

民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪，訪談標題為「支持統一就是叛國」，林隨即請辭蔡英文總統競選辦公室發言人。對此，國民黨副秘書長蔡正元下午在臉書貼文表示，軍喪期間發表這種政治鬥爭的言論，只有辭發言人，就算「查水表」已結案了嗎？

◎沈一鳴等8人罹難 AIT降半旗哀悼

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。

◎服務處免費按摩 候選人涉賄交保

新北市第一選區陳姓立委候選人，涉嫌聘請專業按摩師到服務處，提供免費按摩與整骨服務，藉此賄賂選民賜票，新北地檢署日前接獲檢舉展開偵辦，昨上午約詢陳姓候選人、3名按摩師與7位接受按摩的選民到案說明，訊後依違反選罷法，諭令陳男6萬元交保，其餘均獲無保請回。

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(中時電子報)