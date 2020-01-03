清水第二納骨塔3樓空蕩蕩，台中市議員楊典忠（中）質疑櫃位設置速度太慢。（王文吉攝）

台中市清水第二納骨塔啟用不到5年，塔位所剩無幾，許多亡者骨灰罈流落暫厝區等待入塔，一待就是半年多。市議員楊典忠3日會同民政局長吳世瑋會勘，要求儘速增設納骨牆，讓民眾得以安奉至親、往生祖先可以安息。

清水第二納骨塔於2016年興建啟用，當時規劃地上3層，設計容量為骨灰（骸）15516個櫃位，實際僅設置2646個骨灰櫃位。楊典忠會勘發現現櫃位趨於飽和，只剩下24格，2樓還有一半的空間未設櫃位，3樓則是空蕩蕩。

楊典忠表示，清水第二納骨塔好不容易才蓋好，但骨灰櫃位設置速度太慢，目前尚有10個骨灰罈暫厝在第一納骨塔地下1樓。亡者家屬蔡先生也抱怨，市府增設塔位速度慢吞吞，讓死去的先人流落在外，阿公都來託夢說「暫厝區太冷清」，希望趕快進塔安息。

蔡先生直指，清水第二納骨塔塔位供不應求，不是亡者暴增，而是增設太慢。原第一納骨塔雖有1058格未使用，但因建築老舊，乏人問津，市府除要加速增設第二納骨塔新櫃位外，並檢討第一納骨塔問題。

吳世瑋表示，2020年度總預算已編列全市8館4150萬元納骨堂塔櫃位工程經費，等規劃與工程完成發包後，預計半年內可以完成。

(中時 )