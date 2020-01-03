20181028中天新聞 星星知我心5童星 35年後各自擁片天

40歲「小彬彬」溫兆宇今(3日)久違現身華視錄影，被發現身形明顯消瘦，整個人看起來神清氣爽，而他在受訪時也大方分享自己與兩個兒子小小彬、迷你彬近況，透露自己花了3個多月減肥，瘦了21公斤，至於因開店欠下的800多萬債務，他坦言目前仍入不敷出，因此向銀行協商這一年先還利息，待經濟狀況好轉再還錢。

據週刊王報導，小彬彬自揭近況，坦言原本只有房貸200多萬，但先前為了開燒烤店前後又向銀行借了近700萬，最後不僅店收攤，自己身體也搞壞。幸好兩個小孩小小彬、迷你彬因還在念書，開銷不是很大，但若算上債務，一個月至少要收入7萬才能打平，只是他小吃店加上影像店生意加起來月入約5、6萬，實在是入不敷出，只好先向銀行協商，這一年先還利息部分約每月1萬5。

此外，小彬彬也透露已戒酒1年多，下一步就是戒菸，更花了3個月減肥，瘦了21公斤。據ETtoday報導，他受訪時感嘆自己昔日太愛喝酒，在燒烤店內酗酒還不夠，回到家繼續灌高粱，後來是因為小孩看不下去翻臉，才為了小孩決心戒酒。

他的兒子小小彬過去也曾是當紅童星，被問起小小彬有無復出意願？小彬彬坦言兒子沒興趣，因為每次上節目都會被同學閒言閒語，讓他不想再出現在螢光幕上，現在只想好好專心唸書。而令一個寶貝兒子迷你彬，則是考上棒球隊住校，也不方便接戲。

(中時電子報)