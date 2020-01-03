台大教授李鴻源專業形象深植人心，去年夏天高雄多次遭豪雨轟炸，雨來得急水也退得快，外界普遍認為是下水道清淤有成，而幕後功臣就是李鴻源。李鴻源不只幫高雄治水，還現身韓國瑜造勢場合力挺，五日在台大的「李鴻源博士的命定與使命」演講會也因此備受矚目。

李鴻源曾任台灣省政府水利處長、台北縣副縣長、公共工程委員會主委、內政部長，擁有完整的地方、中央從政經驗，深知台灣目前遭遇的困境，近年來一直提醒大家，台灣要有勇氣面對真相，政府必須要聰明。李鴻源強調專業治國，對現在充斥酬庸甚至盲從網紅的政治風氣非常不以為然，也十分擔心。

治水救台灣─李鴻源粉絲團 5日將舉辦第一場演講會，李鴻源會親自面對熱情粉絲，從專業角度剖析台灣必須面對的真相以及可立竿見影的解方，防止民主台灣反被「民主」綁架。演講會由公視前總經理丘岳主持，李鴻源不只講，還會在神吉他手葉東安伴奏下高歌，展現他柔情感性的一面。

值得一提的是，這次演講會海報特別放了一張李鴻源小時候參加泰山國小幼童軍的照片，與他長大後英挺畫面相映成趣。演講會時間：2020年1月5日上午09:30─12:00，地點：台大社科院梁國樹國際會議廳 。

(中時電子報)