三星電子提前宣布，將於全球最大規模的消費性電子展CES 2020上，展示由C-Lab Inside計劃推動的5項創新專案，而參加C-Lab Outside計劃的4家新創公司，也將發表最新產品。三星電子創意暨創新中心副總裁暨總監Inkuk Hahn表示：「將全力支援C-Lab，打造符合市場最新趨勢和消費者需求的產品，並將在各式各樣的國際大展上，展示C-Lab的出色專案和新創企業推出的產品。」

從C-Lab Inside專案到成功的分拆企業

C-Lab Inside成立於2012年，是三星的新創投資計劃，宗旨在培育三星員工的創新思維。此次將為C-Lab在CES上的第5次亮相。在本屆展覽上首次亮相的最新C-Lab Inside專案，以便利性和健康的生活型態為主要訴求，包括：利用前置鏡頭提供虛擬鍵盤解決方案的SelfieType；能將書面文字數位化的智慧螢光筆Hyler；用於頭皮治療和落髮防治的居家保養解決方案Becon；窗形人造陽光SunnySide；以及提供紫外線監測感應器及相關服務的Ultra V。

來自C-Lab Inside計劃的新創企業新品(由左至右、由上至下)分別是：能將書面文字數位化的智慧螢光筆Hyler；用於頭皮治療和落髮防治的居家保養解決方案Becon；窗形人造陽光SunnySide；以及提供紫外線監測感應器及相關服務的Ultra V。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

自C-Lab成立至今，共有40項三星C-Lab專案，從內部創業孵化計劃分拆獨立，成長為羽翼豐滿的新創企業。其中8家企業，包括Linkflow、Welt、Linkface、Lululab、Mopic、Monit、AnaloguePlus和Luple，將於CES 2020的展區中展示創新成果，以探索新商機和提升能見度。值得關注的是由Linkface推出的「Dear」系列耳機，由於其搭載生物信號感應器，有助於降低兒童聽力受損的風險，因此被評為CES 2020創新獎。此外，Welt、Lululab和Linkflow亦分別憑藉創新成果拿下產業大獎。

C-Lab Outside加持 4家新創企業展翅高飛

來自C-Lab Outside計劃的4家新創企業，也將首次與C-Lab Inside專案於CES亮相。C-Lab Outside計劃於2018年10月啟動，最初是專為新創公司打造的加速計劃，旨在為新創企業的生態圈注入活力，並在韓國境內創造更多有關IT與科技的就業機會。以C-Lab Inside的成功經驗作為基石，C-Lab Outside進一步擴大資助對象，廣納三星體系外的想法及創意。雀屏中選的新創企業，不僅可以獲得三星的資金挹注與業務合作，還有機會與三星在全球IT展會上同台亮相。

來自C-Lab Outside計劃的新創企業新品(由左至右、由上至下)分別是：Circulus(piBo人形機器人)、FITT(基於運動測試的 PHR（個人健康記錄）醫療保健資料平台)、Vtouch(透過電腦視覺和深度學習技術追蹤使用者的眼睛與手指方向，讓使用者在不需碰觸裝置的情況下，遠端進行功能操控)、最多可容納8人同時上線聊天的Smoothy視訊服務。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

上述新創企業的創新成果，將成為今年展會上的亮點：包括使用互動科技的陪伴機器人Circulus、基於醫療資料的ICT服務FITT、透過相機以手勢操控物體的Vtouch技術、以及同步支援影像和語音的多方視訊通話服務Smoothy。

(中時電子報)