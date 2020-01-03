▲72歲的雲林縣北港高中校友陳竹勝（左）送同樣出身貧苦、上台大財金系的小學妹林姝岑筆電。（許素惠攝）

72歲的雲林縣北港高中校友陳竹勝幼年家境清貧，以當同學書童換取學費，大學破例讓他欠學費才讀畢業，得知同樣出身貧苦的小學妹林姝岑逆境向上，透過希望入學管道錄取台大財金系，3日特地返回母校送她筆電，家長會長蘇紋亨並加碼頒1萬元獎學金。

北港高中傅國樑指出，在口湖漁村長大的林株岑父母離異，和姊姊都是由阿公阿嬤帶大，國中時父親從北部返鄉打零工，但始終入不敷出，難以支應1家5口開銷，幸校內多項獎學金補助，才讓她學習無礙。

陳勝竹為了嘉獎鼓勵這位年紀和他相差半世紀多的小學妹，特地返回母校送給她一台筆電，回憶幼年也同樣家境貧困，為了能夠上學當同學書童，換取同學爸爸為他繳學費，後來同學考上台大，他考上文化，念了一學期就沒錢繳學費，原本想休學，教授協助他向學校爭取，校方破例讓他欠，才得以念到畢業。

巧的是，陳、林不只是北高學長妹，也是同鄉，同為口湖蚵寮村人，陳叮嚀林，未來北上求學如果有任何困難，都可以向他求援。

(中時 )