受惠於新產能陸續開出，宏捷科(8086)去年12月合併營收達2.67億元，月增3.08%，為105年1月以後單月新高，儘管第1季有農曆年因素，在訂單穩定下，宏捷科今年第1季業績可望優於去年同期，公司申請辦理現金增資1億元，順利的話將於第1季完成募資，募得資金將用於擴充產能。

5G相關應用帶旺砷化鎵產業，擁有PA、WiFi及VCSEL三大主要產品的宏捷科因客戶需求強勁，業績自去年第2季起逐月逐季攀高，去年第4季合併營收為7.79億元，季增17.14%，為105年第1季以後單季新高，累計108年合併營收為22.06億元，年成長20.15%。

為因應訂單需求，宏捷科除積極進行機台去瓶頸，逐步將月產能拉升到10000片，亦啟動擴建二廠，新廠主體將於今年第1季完工，並於今年第2季無塵室完成後陸續進駐設備，預計第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

宏捷科近日亦辦理現金增資1億元，順利的話將於今年第1季完成募資，募得資金將用於擴建無塵室與購置機器設備。

(時報資訊)