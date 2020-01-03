迎接2020新年，「太平育賢好宅1期」繼豐原安康好宅1期及大里光正好宅1期後第3處即將完工的新建社宅，2棟建築物為地下2層、地上10及14層樓，將於今年4月底完工，樣品屋房型3日首度曝光，台中市都發局長黃文彬化身1日住民開箱初體驗。

太平育賢好宅鄰近74號快速道路，生活機能方便，打造「新」社會住宅印象，採用年輕、活潑的現代感造型，底層樓設計挑高「共享」空間，打造真實的綠意鄰里環境，設有日間照護中心及幼兒園等社區福利設施，提供社區營造、弱勢照護及健康關懷之社區共好平台。

太平育賢好宅1期總計300戶，包括1房型（約13坪）207戶、2房型（約28坪）70戶、3房型（約42坪）23戶，第1年租金優惠以市價的5折出租，1房型只要5100至5500元，2房型10800元，3房型16200至16600元（均含管理費），各房型每戶傢俱基本配備包括冷氣、廚具、衛浴設備、單雙人床箱、衣櫃、窗簾、燈具等。

1房型規劃1房1廳1衛，適合單身青年入住，其中6戶的1房型規劃為種子戶，須參加甄選，3房型規劃3房2廳2衛，適合小家庭或3代同堂需求。2房型規劃2房2廳1衛，適合新婚夫妻、小家庭，且針對新婚2年內的夫妻有、7歲以下小朋友家庭或在台中市就業的朋友，優先入住。

(中時 )