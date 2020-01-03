新竹有名洪姓男大生邀約3名同學到租屋處喝酒，竟趁1名女同學在陽台抽菸時，將女方強拉到廁所性侵，事後在女大生宿舍門前「洗門風」道歉。二審依強制性交罪判洪男4年徒刑。

判決指出，洪男後來因為這起性侵事件遭到退學；洪男在與3名同學於106年5月底晚上赴洪男租屋處喝酒、聊天，他趁被害女同學獨自在陽台抽菸機會，抱住女方欲親吻，遭女方推拒後，洪男竟強拉女方到廁所並上鎖，不顧女方哭求反抗進行性侵，後來其他同學察覺有異大力拍門，洪男才停手。女方後來向校方申訴並報警處理。案發後洪男想要跟女方道歉，但女方態度不理，男方後來在女大生宿舍門前下跪道歉，女方仍不領情。

一審法院認定洪男以手指伸入女方下體，構成強制性交罪，審酌洪男明知女方是同學，卻為滿足自身性慾而犯案，已造成女方身心不可抹滅的傷痛，且犯後否認犯行，未與女方和解，判處4年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前駁回上訴，維持原審4年刑度，全案還可上訴。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)