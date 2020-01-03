台大政治系教授蘇宏達日前才在臉書上揭露他因為評論故宮南遷案遭「查水表」，3日他再於臉書上以《說謊，是掌握權力者才有的特權》為題，痛批為何蔡英文競選辦公室發言人林靜儀接受外媒「德國之聲」採訪時，居然可以說「支持統一就是叛國」？蘇宏達問蔡總統這算不算「國家級」的「造謠」？是否「足以影響公共之安寧」？

蘇宏達臉書全文如下：

跨年前夕，我發布了《誰？是誰在封殺台灣人的言論自由》，公諸個人因2018年11月在臉書上批評執政黨故宮政策而在一年後遭到警方提訊的事實和委屈，引起極大的迴響，全台各角落升斗小民因傳LINE、FB貼文而受到政府當局傳訊震懾的案例也如雨後春筍般冒出來。隨之而至的，是民進黨的網軍、扈從，從海內海外丶校內校外，舖天蓋地的直接進行人身攻擊，扣上造謠、假冒的大帽子。簡單三字，你說謊。

德國納粹的宣傳頭子戈培爾(Paul Joseph Goebbels）有句名言：「謊話說一千遍就會成為真理，被許多政治宣傳者奉為圭臬」。但是，戈培爾的話有一個大前提，那就是：你必須先掌握權力。

只有大權在握，謊話講一千遍才可能成為真理。因為，掌握了權力，不但可能動員龐大的國家宣傳機器，還有足夠的資源豢養部隊，更可以操控國家暴力壓制企圖揭穿謊言的人。

因此，手握權力的高官手提現金三百萬被揭露，就說是為了給孩子去菲律賓開珍奶創業，連主管反洗錢的法務部次長都急著幫腔；長期作為特定陣營網軍頭頭出了事，老長官立即切割說不熟不認識；故宮前院長清楚說出2025年前分三階段改造故宮成三個東方館，事後因輿論譁然而辯稱是以學者身份發表的構想，再反過來指責揭穿者製造假新聞。

另外就在昨天，蔡英文競選辦公室發言人林靜儀於接受外媒德國之聲訪問時表示「支持統一就是叛國」，全台震動。請問蔡總統：這算不算「國家級」的「造謠」？是否「足以影響公共之安寧」？

很明顯，說謊，是掌握權力者才有的特權。我們這些小老百姓，手無寸鐵，哪敢說謊、造謠！現在，連話，都不太能說了。

(旺報 )