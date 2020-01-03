交通部規劃「2020運輸政策白皮書」，規劃未來10年鐵路網的發展方向，除推動「西部高鐵、東部快鐵」強化環島鐵路網，進而帶動國土發展，一旦串連環島只須6小時。據悉，整體規劃鐵道局已向交通部簡報過，已經交通部長林佳龍核定，並指示就細部調整後排程向行政院報告。

本報取得一份「2030全國高快速鐵路網整體規劃」報告，報告指出，面對少子化、高齡化及全球暖化、氣候變遷及能源短缺的問題，未來十年鐵道運輸發展將朝人本、綠色、安全、可靠、舒適方向發展。

為提升國土機動性、可及性、連結性，擴大鐵路服務範圍、升級與活化既有鐵路設施，以提高整體運輸容量與服務水準，西部走廊城際運輸以高鐵為主，東部地區城際以台鐵為主，強化環島鐵路網運輸服務，兼顧觀光發展與生態永續，創造鐵路多元價值，發展鐵道觀光。

報告指出，目前鐵路發展現況，80年台鐵南迴線通車後，台鐵環島路網已形成，96年高鐵通車，時速300公里服務成功建構西

部走廊一日生活圈，東部鐵路受環境空間限制，仍由傳統鐵路提供 時速130公里服務，西部走廊高鐵、台鐵及都會捷運已建構功能層次分明之鐵道網（如同高速公路、省道、市區道 路之公路網），但仍有連結性不足、容量瓶頸、觀光鐵道未整合、都市整合等課題須解決。

故未來發展策略，將推動環島高快速鐵路網，高鐵往南往東延伸，東部升級快鐵、透過新增路線、雙軌化、電氣化，增加調度彈 性，達成運輸走廊分流效果、設置樞紐車站將高鐵、台鐵及捷運串聯成網，整合公共運輸系統，朝TOD轉型、發展鐵道觀光，促進觀光發展與交通運輸互利共榮、兼顧都市發展需求推動鐵路立體化。

串聯後，台北到左營搭高鐵只需90分鐘，台北到花蓮搭高鐵加快鐵只需90，花蓮到台東搭快鐵70分鐘，台東到左營搭高鐵加快鐵一樣只要90分鐘，環台一周只需6小時。

(中時 )