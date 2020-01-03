拚選舉，國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧，掃街拜票趴趴走，曾創下1天走4萬步記錄，短短1個月時間，已穿壞8雙鞋、握手握到手拉傷。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程（圖右），選舉跑攤忙，仍持續打「空戰」，臉書回答粉絲發問，鼓勵年輕人，作為政治人物的「監督者」。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

拚選舉，國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧，掃街拜票趴趴走，曾創下1天走4萬步記錄，短短1個月，已穿壞8雙鞋、握手握到手拉傷。民進黨立委候選人莊競程，選舉跑攤忙，仍持續打「空戰」，臉書回答粉絲發問，鼓勵年輕人，作為政治人物的「監督者」。

民進黨立委候選人莊競程，針對日前有年輕朋友臉書發問，包括，居住正義、礦業法、農地工廠、貪腐假釋等4大議題，有問必答，建議政府積極興辦社會住宅，提出住宅相關法律修訂及租賃專法的修正及制訂；過度傾向礦業業者利益之法律，應予以修正。

國民黨立委候選人沈智慧表示，為跟選民更接近、日日掃街，不斷跟選民握手，已經握到手腕拉傷，堅持要把北區、北屯區共78里全都跑1遍，雖已經穿壞了8雙鞋，手腳都因為受傷包裹紗布，但沈智慧說，透過握手的熱度，感受「熱情爆表」的支持，再痛再累都值得。

莊競程說，農地工廠應請公部門加以輔導，一併納管、促其合法化；貪污犯是否假釋應符合普世性原則，不能縱容，亦不能過於嚴峻。莊競程指出，4個問題不僅代表年輕朋友對台灣這片土地的關心，也關注社會正在發生的事情，鼓勵年輕人多關心政治。

沈智慧指出，很多選民看到她為了跑選舉，人都瘦了且手腳受傷，很為她心疼，但她更心疼選民，認為這幾年，人民生活過得辛苦，市場攤商生意不好、家長擔心孩子教育，年輕人收入少，怕生孩子，她真心希望「台灣有春天」，全力鞏固北北屯。

(中時 )