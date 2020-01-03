證交所今（3）日舉行新春記者會，董事長許璋瑤形容2019年是全體市場豐收的一年，包括台股指數創30新高、漲幅10年最佳、日均量12年次高、吸引外資買超近三年最高等，唯一「美中不足」的就是IPO家數比起前一年有明顯減少，但他補充，年末年初2個上班日就有3家通過上市，仍要觀察長期數字。

許璋瑤指出，台股去年底達到11,997點，寫下近30年新高，年漲幅高達23.3％，也是近10年最好；日均成交量1,201億元，雖然比前一年1,302億元減少，但已經是近12年次高，且全年週轉率80％，流動性良好，本益比和殖利率也都維持水準，同時上市企業公司治理良好，在MSCI新興市場永續指數權重持續成長。上述原因皆讓台股獲外資青睞，去年吸引外資買超2,442億元，是近3年最高。

外界質疑台股登高峰，老百姓卻無感，許璋瑤強調，去年上市股票市值36.4兆元，共增加7.1兆元，其中內、外資以比例估算，持股價值分別增加4.3兆和2.8兆，「內資還比外資多」，他指出，勞通基金投資收益更達4,127億元，當中在台股的受益相當可觀，勞工間接受惠。

不過，許璋瑤坦言，2019年的IPO家數比前一年減少了10家之多，退步幅度3成4，是亞洲市場最大，也是唯一的「美中不足」。他表示，因全球政經局勢影響，去年全球IPO家數平均掉了兩成，另外，企業上市需要兩到三年輔導，單一年度難以呈現全貌，且IPO金額去年有233.2億元，比前年還增4成，是近9年新高。

證交所於2020年的重點工作，許璋瑤指出，包括3月23日起逐筆交易上路、4月實施殭屍股退場機制、第4季實施盤中零股交易，另外IPO目標為近兩年平均值24家，同時也研議造市制度，以挽救優值卻乏人問津的上市公司，及協助發行槓桿反向ETN。

(中時 )