德勤（Deloitte）商務法律事務所今（3）日舉辦「法律科技創新服務啟航茶會暨服務負責人熊誦梅律師新書發表會」，前台灣智慧財產法院法官熊誦梅律師，自2019年12月23日起加入德勤商務法律事務所團隊，擔任法律科技創新服務負責人，協助企業或研發單位從理念發想到智財權商業化的過程中，提供在地、兩岸、亞太或全球化戰略性策略；也協助企業建立智財權創新管理機制，強化智財權價值之評估，或促進未實施智財權之授權與貨幣化展現應有之市場價值。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所總裁賴冠仲致詞時指出，近年來全球科技產業瞬息萬變，而科技的發展與創新，除了為企業實現更高的生產力與價值，也將造成法律樣貌的改變，而智慧財產權不僅是科技創新之核心，更是建構企業優勢和實踐轉型之關鍵，相信藉由熊誦梅深厚的法學涵養及豐富的審判經驗，必能為法律及科技領域開啟更寬廣的視野及更大的願景。

熊誦梅自美國柏克萊加州大學取得法學碩士學位，師承美國知名的智慧財產權法大師Robert P. Merges教授取得博士學位，擔任智慧財產法院法官逾10年期間承辦了許多重要案件。熊誦梅亦多次受邀擔任國內外會議之報告人或與談人，在法界以具前瞻思想及國際宏觀著稱。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅律師表示，現今是資訊及技術相互激盪的時代，每一家公司都會是科技公司，對於以智慧財產做為經濟發展根基的台灣而言，跨領域的學習及合作是引領智慧財產及商業發展的唯一途徑；因此在服務司法25年後，為了更貼近社會脈動而選擇退休轉戰業界。德勤法律（Deloitte Legal）服務遍及全球80個以上的國家及地區，擁有超過2,200位法律專業人士，成了轉戰業界的首選。

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