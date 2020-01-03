停滬倫通？！ 大陸證監會：傳聞不實 17:322020/01/03 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外電2日引述多名消息人士報導，大陸暫停上海與倫敦證交所的股市互聯互通計畫，暫停原因包括英國對香港抗議活動的立場，以及一名英國領事館前職員被扣押事件。 中證監新聞發言人常德鵬3日表示，滬倫通是資本市場自主開放的重要舉措，有利於拓寬雙向投融資管道，自開通以來目前運行正常，華泰證券業務正常開展。 他續稱，截至3日，境外11家券商完成倫敦發行全球預託證券（GDR）的備案，所謂「叫停滬倫通」的傳聞，不符合事實情況。 (工商 ) #證券 #倫敦 #英國 #傳聞 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 iPhone SE 2 新圖曝光 相機設計有亮點 11:162019/12/30 科技 Google Pixel 4a 新圖曝光 首度採用打孔螢幕 12:032019/12/30 科技 女警皮裙藏不住白腿！惹火造型獲熱議 12:472019/12/31 時尚 攝影力飆升 第三代iPad Pro疑採iPhone 11 Pro三攝鏡頭 16:592019/12/30 科技 美何時對陸心悅誠服？林毅夫：經濟總量達美2倍 23:052019/12/30 兩岸 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 元旦起水氣逐漸減少 好天氣持續到周五 21:462019/12/31 生活 影》水晶球降落 時代廣場嗨瘋 全球2020歡慶活動一次看 07:582020/01/01 國際 再傳2020年新iPhone成功剪瀏海 採螢幕下指紋解鎖 11:212020/01/02 科技 傳CES現身 三星Note 10 Lite真機照提前曝光 14:322020/01/02 科技 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 美伊衝突擴大！ 美期指挫逾350點 白宮發布緊急安全警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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