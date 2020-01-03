外電2日引述多名消息人士報導，大陸暫停上海與倫敦證交所的股市互聯互通計畫，暫停原因包括英國對香港抗議活動的立場，以及一名英國領事館前職員被扣押事件。

中證監新聞發言人常德鵬3日表示，滬倫通是資本市場自主開放的重要舉措，有利於拓寬雙向投融資管道，自開通以來目前運行正常，華泰證券業務正常開展。

他續稱，截至3日，境外11家券商完成倫敦發行全球預託證券（GDR）的備案，所謂「叫停滬倫通」的傳聞，不符合事實情況。

(工商 )