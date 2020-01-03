電子療癒天團原子邦妮去年底推出全新電子專輯《在名為未來的波浪裡》，講述關於當代、未來、科技與人性話題，狹帶著創作氣勢，加碼在2020推出同名攝影書，並於元旦正式發行，預購時登上博客來的即時榜冠軍，在誠品金石堂等網路平台闖出好成績。

電子療癒天團「原子邦妮」全新電子專輯《在名為未來的波浪裡》，並推出同名攝影書。（滾石唱片提供）

原子邦妮表示，2019橫跨2020是相當具有「未來感」的跨時代年份，社會探討話題也與從前大不相同，在專輯當中探討主題從「新時代感情觀」、「環保議題」、「憂鬱症」、「失眠」乃至於「夢想」、「友誼」、「無人車」等，都與時代的未來感息息相關。

專輯造型為打造符合未來感的色彩，主唱查查以粉、藍、黃宛如「獨角獸」夢幻髮色驚豔眾人目光，團員羽承一如既往地維持電子酷感，專輯設計更找來金曲獎視覺團隊三頁文，和近年崛起極受矚目的攝影師周墨拍攝。2人站在宛如在太空艙中的試管中，與專輯封面彩光虹膜呼應，更分為數位及實體2種封面不同版本，塑造兩種不同的宇宙觀。

「原子邦妮」主唱查查（右）以粉、藍、黃宛如「獨角獸」夢幻髮色驚豔眾人目光，團員羽承一如既往地維持電子酷感。（滾石唱片提供）

原子邦妮今年將以「故事分享會」為主軸的說書會，除了分享出書的契機故事，融合新專輯和歷年歌曲不插電音樂演出，三場分享會分別在台北、台中、台南，台北場已完售，台中台南有少量名額，詳情請洽官方臉書。

(中時 )