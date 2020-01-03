日前有外媒報導，有米家攝影機用戶在嘗試將自家攝影機的畫面嘗試用 Google Nest Hub 播放時，竟然意外出現其他人家裡的畫面。如此嚴重的情況，讓小米(Xiaomi)以及Google都相當重視。如今在AIoT市場積極布局的小米台灣，已對此發出聲明回應，公布目前最新的調查情況。

針對米家攝影機串流到 Google Nest Hub 出現了其他用戶家中監視器畫面的事件，小米台灣回應的聲明全文如下：

小米始終將用戶的隱私與資訊安全視為至關重要的。我們於2020年1月2日獲悉米家智慧攝影機(一般版)連接Google Nest Hub時，會有極小機率出現接收到其他Google用戶帳號下攝影機串流畫面的情況。我們對因此而感到不便的用戶深感抱歉。 小米團隊已立即採取補救措施，並修正此問題。據調查，此問題係因於2019年12月26日進行新測試，以強化攝影機線上串流品質。我們已與相關團隊溝通，於2020年1月2日17時暫停該服務並修復了相關問題。 米家智慧攝影機(一般版)聯動Google Nest Hub功能是小米針對Google智慧家庭系統開發的功能之一，此問題僅限於米家智慧攝影機(一般版)連結Google Nest Hub時，且僅發生於訊號微弱的網路情況下，才有極小機率出現。經查有相關使用場景的用戶數為1044人，其中只有極少數可能受到影響；而所有使用米家APP平台連接小米米家智慧攝影機的用戶則不受影響。 目前小米安全中心已與Google溝通並一同修復相關問題，待雙方共同測試確保完善無虞後，我們將適時重新上線該功能。小米始終極度重視用戶的安全隱私，並持續致力於保障用戶權益。

簡而言之，小米台灣發出的聲明是表示，上述米家攝影機會出現他人家畫面的情況，僅發生在米家攝影機聯動Google Nest Hub時，才會發生。經查總共約有 1044 位用戶使用了這樣的場景，而當中只有極少數可能受到上述情況的影響。目前小米已與Google溝通並一同嘗試修復相關問題，待雙方共同測試確保完善無虞後，將會重新上線該功能。並再度表達小米始終極度重視用戶的安全隱私，致力保障用戶權益的目標。

(中時電子報)