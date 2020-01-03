正修科大化妝品與時尚彩妝系參加「2019中華旗袍文化整體造型設計比賽」表現傑出，從9校上百位選手中脫穎而出，勇奪金、銀、銅、佳作4項大獎，系主任李永中說，老師陪同學歷經2個多月苦練，才能有這麼好的成績。

正修科大此次榮獲金、銀、銅獎選手都是一年級同學，樹德家商畢業填選志願以正修化妝品與時尚彩妝系為唯一志願的林宏、其設計的「花紅柳綠」摘金，作品霸氣風格震撼全場。

另林宏運用燈籠概念，將金絲紅布、綠鑽及紅鑽，設計出紅牡丹及黃牡丹圖騰，呈現端麗高雅與富貴吉祥的視覺效果，令評審驚艷不已。

銀獎選手黃茹暄則是將故鄉台東原住民豐年祭展現的熱情轉化為靈感，創作設計表現出大器與豪放卻依舊保有東方女性端莊幽雅內涵；銅獎選手顏無缺則以男性演繹唐朝武則天女性權威的角色。

參賽作品須符合旗袍風格元素為主體設計，競賽造型比賽總時數1小時30分，比賽正式開始後，選手必須獨力完成飾品配戴、髮型設計及化妝操作。

此次評審來自世界專業領域有優異表現的企業人士、學界代表，如世界華人女企業家也是美學大師的石美玲、青樺攝影CEO蔡青樺和世界華人工商婦女企管協會前總會長陳上春與多位曾獲得華冠獎的得主共同出席盛大活動擔任評審。

(中時 )