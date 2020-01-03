新化高中校長許宏明、家長會會長許朝翔3日上午帶領約400位高三學生，到新化朝天宮向媽祖和文昌帝君祈福。（新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

新化高中印製了「永保安康」、「追分成功」、「慶中台大」大車票，幫考生加油打氣。（新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

大學學測即將於1月17、18日舉行，台南市新化高中為了幫高三考生祈福，3日上午帶學生到新化朝天宮、新化教會祈福、禱告，連午餐都精心設計有聰明、包高中諧音的特餐。

新化高中校長許宏明、家長會會長許朝翔3日上午帶領約400位高三學生，到新化朝天宮向媽祖和文昌帝君祈福，考量學生宗教信仰不同，另安排近20位學生到新化教會祝福禱告，希望考生高中理想的大學和科系。

校方準備了吉利的菜頭、大蒜、芹菜、包子等，祝福高三學生能夠考試順利、高分上榜。學生也自行準備了乖乖、旺旺、汽水等供品參拜祈福，祈求考運亨通。朝天宮主委許滄淵也贈送學生媽祖筆、黃色小鴨、汽水和粽子吊飾，祝福所有考生都能「包中」，考出好成績。

學校午餐還精心設計具有各種吉祥寓意之包高中特餐，如蔥段什錦炒泡麵、蔥油餅（聰明）、蒜苗炒魷魚（會計算）、菜包和蘿蔔糕（包高中）、芹珠蘿蔔玉米排骨湯（勤勞），盼祝福學生考試順利。

此外，校方特別到台灣鐵路局購買了「永保安康」、「追分成功」、「慶中台大」套票，並製作成大型海報，將放在學校幫學生加油打氣。

(中時 )