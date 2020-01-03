93歲的邱姓老爺爺在現場體驗腳部的肌力運動，在教練帶領下感覺非常輕鬆。（游念育攝）

台北市政府社會局與財團法人金屬工業研究發展中心合作，率先引進「銀髮環狀運動器材」，今在士林老人日間照顧中心舉辦記者會和長者一起運動。（游念育攝）

台北市政府社會局為提供老人服務與照顧關懷，與財團法人金屬工業研究發展中心合作，率先引進「銀髮環狀運動器材」，並在士林老人日間照顧中心做為實驗試辦場域，副市長蔡炳坤也鼓勵長者多利用敬老卡運動，延緩失能老化。

台北市社會局與金屬工業研究發展中心合作，以士林老人日間照顧中心作為實驗試辦場域，引進運動器材，並以環狀排列搭配教練和智慧化紀錄帶領使用器材訓練肌力，對抗肌少症讓長者更健康。

金屬中心能源與精敏系統設備處長陳昌本指出，智能化運動設備以4台等速肌力訓練環狀器材為基礎，可涵蓋上肢、下肢與核心部位的訓練，不同於一般器材，物理治療師或職能治療師可依長者需求，結合智能化應用整合資訊與後台管理系統，預先客製訓練處方，達到個人化訓練。

蔡炳坤表示，老化不是問題，快速老化才是問題，台灣人平均壽命為80歲，最怕就是臥病在床，因此北市府提出好好慢老，全方位造福長者，最需要的就是「健康」，讓運動遍地開花，實驗如成功，也會推廣到北市其他社區造福每位長者。

93歲的邱姓老爺爺在現場體驗腳部的肌力運動，感覺非常輕鬆，陳昌本指出，這次的設計是針對長者，讓他們能更輕鬆的使用健身器材，這套設備有別於一般健身房的器材，利用精密的設備幫助長者能夠輕鬆運動。

台北市社會局與金屬工業研究發展中心合作，以士林老人日間照顧中心作為實驗試辦場域，引進運動器材。（游念育攝）

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