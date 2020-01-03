義大與教廣將以共同培育校園記者與主持人為目標，定期製播、分享義大校園內的精彩人事物。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

由義守大學與國立教育廣播電台合作的「義起大聲說 I-SHOU let it show」英語廣播節目，3日起每周五下午3點5分至4點，將在教廣高雄分臺調頻網FM101.7播出；節目主持人與受訪來賓來自義大校內40多國師生，現身說法各國文化民情，主題涵蓋跨國戀情、加勒比海、中南美洲狂歡節與法國遊學經驗等。

教育電臺今年嘗試與大學合作製播校園生活英語節目，北部鎖定臺灣師範大學，南部則邀請以國際化校園著稱的義守大學，雙方將以共同培育校園記者與主持人為目標，定期製播、分享義大校園內的精彩人事物。

「義起大聲說 I-SHOU let it show」節目由義大秘書處公共事務組統籌，國際及兩岸事務處與應用英語學系攜手執行製播，其中國兩處召集來自全球學生，前兩集就動員20多位國內外師生，一群人擠在錄音室裡互動，格外活潑新鮮。

來自不同地區與種族的來賓，針對時節和趨勢現象等議題，以多種語言交談，真正落實多元文化對話，可說是開啟課堂外跨疆界、跨科系交融的新契機。

義大校長陳振遠表示，欣見義大師生透過該雙語節目合作案，除了讓更多人認識義大國際化校園，更藉此讓臺灣人聽見來自全球各地的「聲音」，形成互相認識理解的正向循環。

(中時 )