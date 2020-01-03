70歲的鄧伯伯2017年確診晚期肝癌，腫瘤超過7公分。使用標靶藥物時，手腳嚴重脫皮、疼痛，也無法穿鞋走路。過去10年，晚期肝癌都僅有1種一線標靶藥可使用，即使不適合也沒有其他選擇，但新一代一線標靶藥今年元月納入健保給付後，寫下了肝癌治療新頁。

肝癌是國人第4大癌症，每年新發生人數近萬人，死亡率也是癌症中的前段班，盛行的年齡介於30多歲到70多歲間，是男性發生率第2、女性發生率第5的癌症。北榮腫瘤醫學部主任趙毅表示，肝癌的症狀包括疲倦、腹部腫大、體重減輕、食慾降低、黃疸等，因早期症狀不明顯，許多人一確診就是晚期。

鄧伯伯是來自台東的農民，某次健檢時發現肝指數偏高，進一步發現肝臟長了7公分大的腫瘤。醫師安排他動手術將腫瘤切除，後續投以藥物治療，雖然有一定的效果，卻出現了嚴重的副作用。他的手腳出現嚴重脫皮，每天剪掉後又重新長出，腳也因為疼痛而無法穿鞋，令孫女相當心疼。

在台灣肝癌醫學會理事長、林口長庚胃腸肝膽系教授級主治醫師林錫銘的協助下，鄧伯伯改用新藥治療，先前的副作用均得到改善，AFP指數也回復正常，今日在孫女的陪同下出席記者會，分享抗癌經驗。

今年1月1日起，新一代肝癌標靶藥物納入健保給付，提供晚期肝癌患者新的治療選擇。趙毅表示，新藥的整體存活期與傳統藥物並駕齊驅，達13.6個月（傳統藥物12.3個月），而無惡化存活期、無惡化時間則是傳統藥物的2倍及2倍以上。雖然使用新藥仍會出現手足症（肢端紅腫）、掉髮、腹瀉腹痛、皮疹等副作用，但發生的比率較低，民眾使用前應與醫師充分討論。

(中時 )